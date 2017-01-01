Начать новый год с воскресенья – хороший знак!

Фото: Andrei Hussainov

1 января на волнах Радио 4 – музыкальные и развлекательные передачи, которые обязательно настроят вас на нужный лад и позволят начать 2017 год с правильного настроения и ясных мыслей.

10:05 Белая магия В гостях у ведущей передачи "Белая магия" Лины Туровской – певица и композитор Лариса Новосельцева. Прозвучат стихи русских поэтов трех веков – 19-го, 20 и 21-го. А тема, конечно же, – зимняя, новогодняя и рождественская.

11:05 За витриной виртуального магазина О плюсах и минусах интернет-торговли узнаем из беседы с экспертом. Безопасно ли отовариваться в е-магазинах? Правда, что цены в них ниже? Ведущий – Андрей Созинов.

12:05 Новогодний Лук-н-Ролл с Александром Лукьяновым Элвис Пресли и Александр Лукьянов. Элвис Пресли будет рассказывать, а А. Лукьянов – петь... Нет, наоборот, конечно: Э. Пресли будет петь, а А. Лукьянов – рассказывать. Также будет викторина, победитель которой получит 2 билета на концерт.

13:05 О чем говорят цифры и можно ли им верить? В первый день нового, 2017, года Ольга Линник предлагает окунуться в мир чисел, а именно – узнать подробнее о таком понятии, как нумерология. Можно ли верить цифрам, как они связаны с астрологией, и почему нумерология помогает изменить свою жизнь? Ответы на эти вопросы, а также информацию о том, почему 17 – это число звезды, даст специалист по нумерологии.

14:05 Король в Сибири С режиссером Неэме Кунингасом беседует Наталья Савельева. С 2017 года Н. Кунингас, чья фамилия переводится с эстонского, как "король”, приглашен на пост главного режиссера в Красноярский гос. театр оперы и балета.

15:05 Жизнь прекрасна и удивительна! Если держать глаза широко открытыми, а нос по ветру, то можно обнаружить вокруг много удивительного и по-настоящему прекрасного! Главное – верить в то, что наш мир – самый лучший из миров. Об этом знают, например, спортсмены, психолог и специалист по ароматам. Они расскажут, с каких обещаний стоит начать новый 2017 год и как уже с первых дней сделать его хорошим и благополучным? Ведущая – Екатерина Зонова.

16:05 Рождественский благовест Ведущие – Инга Пальмисте и Андрей Созинов.

18:00 Иней Романтики Как лучше встречать Новый Год: с салатом и салютом или как-то особенно и необычно? Ведущие Юлия Лукашенкина и Сергей Овченков считают, что праздновать Новый год надо весело и шумно! Так, чтобы было что вспомнить. А вот все-таки где лучше праздновать: дома, в кругу семьи или в другой стране? В этом ведущие не уверены, поэтому будут выяснять.

19:15 Феерия звуков В новогоднем выпуске "Саундтрека" вспомним все самые интересные мелодии и песни из кинофильмов 2016 года. Ведь, как известно, без хорошей музыки не получится хорошее кино! Ведущая – Елизавета Тустановская.

20:00 Рог изобилия Свежая порция новогоднего рока. В студии – Анатолий Белов.

20:50 Любознайка Детская передача. Праздничный выпуск.

Ведущая дня – Екатерина Зонова. С праздником, дорогие друзья! Здоровья, успехов и процветания в Новом году!