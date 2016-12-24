Рождественская программа на Радио 4

Фото: Andrei Hussainov

Программа 24 декабря: уже известные и новые интересные передачи в преддверии праздника.

Праздничная программа на волнах Радио 4 начнется в 7 утра. До 10 часов за ваше настроение будет отвечать ведущий утренней программы Иван Макаров.

Помимо праздничных выпусков уже известных нашим радиослушателям передач, в эфире прозвучат новые:

10:05 Жили-были... Рождественские праздники невозможно представить без сладостей – конфеты, шоколад и пряное печенье приносят радость взрослым и детям. О вкусах детства и о секретах изготовления самых вкусных конфет расскажет Велло Коосма. Ведущая передачи – Нелли Привалова.

11:05 Ят-Ха: этно-рок группа из Тувы Народная музыка, горловое пение и рок-н-ролл – в передаче Ольги Шубин. “Благодаря нашим экспериментам Тува вообще стала известной. Мы все-таки современные люди, и поэтому нам ближе рок-н-ролл, но корни – это, несомненно, традиционная музыка: горловое пение в сопровождении народных инструментов. Музыканты, играющие подобную музыку, – это всегда своеобразные мостики, благодаря которым осуществляется связь времен”, – говорит вокалист и гитарист Альберт Кувезин.

12:00 Провозглашение Рождественского мира.

12:05 Чартер Начинаем подводить музыкальные итоги. Самые популярные композиции 2016 года вспоминает Кира Эвве.

13:05 Барабан В гостях у передачи – актриса, модель и режиссер Элина Альминас, проживающая и работающая в Лондоне. Она расскажет о своем творческом пути, кино- и театральном закулисье, ролях, тенденциях, радостях и трудностях актерского и режиссерского поприща.

14:05 Говорит Таллинн! Эстонскому Радио — 90 Юри Каубиш. О жизни руководителя отдела недвижимости ERR, которая тесно переплелась с жизнью радио. Ведущий – Андрей Хусаинов.

15:05 Занавес! В рамках праздничного выпуска передачи, её ведущая Этери Кикелидзе приглашает вас на экскурсию по Кукольному театру. Узнаем, что изменилось в ходе реконструкции, и какие праздничные спектакли ждут своих зрителей.

16:05 Благотворительная акция “Рождественский благовест”.

18:00 Жизнь только начинается? “В сорок лет жизнь только начинается” – кто из нас не помнит эту фразу из любимого кинофильма? Звучит обнадеживающе, но ведь в жизни не так все просто. Варвара Сергеева и Виктор Тамберг о кризисе среднего возраста.

19:15 Стиль в зимнюю ночь Беседа с красивой и умной женщиной – приятное продолжение нашего праздничного эфира. Бизнесвумен и модель Беатриче расскажет, почему получила именно такое имя, как начинала свой бизнес, и как найти свой стиль жизни. Автор передачи – Александр Смирнов.

20:00 Дилан Томас. “Детство, Рождество, Уэльс” Традиционно в нашем праздничном эфире звучит эта теплая рождественская история. Рассказ читают Николай Хрусталев и Варвара Сергеева.

21:05 Сотворение Передача Тамары Калантар, посвященная 150-летию со дня рождения Кандинского. “Он называл цвет средством, влияющим прямо на душу. Говорил, что цвет – это клавиша, глаз – молоточек, а душа – многострунный рояль” – о том, как Василий Кандинский создавал свои произведения.

Ведущая дня – Варвара Сергеева. Желаем всем хороших праздников!