Фото: Andrei Hussainov

24 февраля. Специальная праздничная программа: прямые трансляции военного парада и торжественной речи президента ЭР, актуальная и интересная информация и много хорошей музыки.

В День независимости Эстонии Радио 4 предложит слушателям специальную праздничную программу, в рамках которой пройдет прямая трансляция военного парада и торжественной речи президента ЭР. Кроме того, будем подробно говорить о прошлом, настоящем и будущем Сил обороны Эстонии, подготовке программы празднования 100-летия республики и гражданской активности. И конечно же, в эфире весь день будут звучать местные золотые хиты.

Праздничная программа, посвященная Дню независимости Эстонии:

10:05 Слово молодым Прошлое и будущее ЭР глазами молодых жителей страны. Автор – Сергей Овченков

11:05 Я остаюсь Гражданские инициативы накануне 100-летия страны. О гражданской активности и подготовке программы празднования крупного юбилея страны рассказывают представители профильных организаций Катерина Данилова и Татьяна Лаврова. Автор – Артур Аукон.

12:05 Военный парад в Таллинне Трансляцию парада в студии Радио 4 комментирует Артур Аукон. На месте событий находится Андриан Череменин.

13:05 С миру по нитке Неполитические события. 24 февраля – это не только День независимости Эстонии. Артур Аукон в специальном выпуске передачи расскажет о том, что это еще и День государственного флага Мексики, а также День рождения современной зубной щётки.

14:05 Особый взгляд Прошлое, настоящее и будущее Сил обороны Эстонии. В гостях у Артура Аукона – военный историк Игорь Копытин.

15:05 В отличной форме! Военная форма в Эстонии и не только. Должна ли быть униформа привлекательной? Где и из каких материалов шьют униформу нашим военнослужащим? Что такое пиксельный камуфляж, и как военная форма влияет на моду? Об этом и многом другом расскажут старший унтер-офицер Сил Обороны Эстонии Сергей Петайчук, историк моды Марина Скульская, имиджмейкер Тамара Корягина и руководитель ателье Эне Симсон. Ведущая – Екатерина Зонова

17:05 Кашмир DJ Green Regime представляет еженедельную подборку интересной и приятной музыки. Увлекательное звуковое путешествие по эпохам и стилям, а также немного фактов и истории.

18:00 Речь Президента ЭР Керсти Кальюлайд Прямая трансляция из концертного зала “Эстония”. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд обратится с торжественной речью ко всем жителям нашей страны.

18:30 Новое поколение эстонской музыки В передаче прозвучит лучшая эстонская музыка от классики до рока. Ведущий – Артур Аукон.

19:15 Хоровая весна Вельо Тормиса 21 января ушел из жизни "классик" эстонской музыки Вельо Тормис. В историю музыки он вошел в первую очередь как великий хоровой композитор. В передаче прозвучат его сочинения. О Мастере, "художнике исключительно большого масштаба", вспомнят также его друзья и коллеги. Автор – Александр Лукьянов.

21:05 Музыкант года ERR: гитарист Роберт Юрьендаль Автор – Наталья Савельева.



Радио 4 желает всем хорошего праздника!