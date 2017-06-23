23 ИЮНЯ: ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА

Парад Дня победы в Раквере, историческая экскурсия во времена Освободительной войны, ознакомление с фолк-музыкой разных народов, беседа с актером Виктором Сухоруковым и многое другое.

10:05 Андрей Хусаинов беседует с историком Игорем Копытиным об Освободительной войне. Какую роль сыграли русские в этом событии, находясь по разные линии фронта? Об этом – в передаче Силы враждебные.

11:05 Парад Дня победы в Раквере В Раквере пройдет парад, посвященный 98-й годовщине победы под Вынну. Будут продемонстрированы вооружение и боевая техника. Также будут играть военные оркестры. Комментируют парад из Раквере Артур Аукон, Андриан Череменин и подполковник Кайтселийт Артрур Лилленурм.

12:05 Шамамания Окунемся в нестандартный мир фолк-музыки разных народов. Какие мелодии наиболее характерны для празднования ночи Ивана Купалы? Ведущий передачи – Дмитрий Микрюков.

13:05 Сегодня празднуется не только День победы под Вынну и Иванов день. Оказывается, эта дата знаменательна ещё и другими событиями. Более подробно о них – в передаче Между двойкой и тройкой. Ведущий передачи – Сергей Овченков.

14:05 Любимец публики В мае с гастролями в Таллинне побывал Московский театр на Малой Бронной. В спектакле "Тартюф" по Мольеру одну из главных ролей сыграл известный российский актер Виктор Сухоруков. За день до спектакля произошла неожиданная встреча с ним в одном из таллиннских кафе. Кофе с Виктором Сухоруковым пил и с ним беседовал Александр Лукьянов.

16:05 Сегодня празднуется Международный Олимпийский день. Андриан Череменин в спецвыпуске Спортклуба беседует с "бронзовым" призером Олимпийских игр в Рио Андреем Ямся.

19:10 Шуточная передача с небольшим кулинарным уклоном Ням-ням. Своими поварскими пристрастиями с Ольгой Шубин поделятся некоторые ведущие Радио 4.

21:05 Предлагаем вам окунуться в ностальгический мир музыки 80-х и 90-х годов в передаче Ночное такси. В честь сегодняшнего праздника передача будет длиться два часа вместо одного!

Редактор дня – Сергей Овченков.