Фото: Andrei Hussainov

14 апреля дневная программа начнется в 10:05 с передачи Музыкальная история семьи фон Трапп. О фильме "Звуки музыки" Это душевная история о том, как молодая женщина Мария, намеревающаяся стать монахиней, из-за своего характера направлена из монастыря в дом овдовевшего морского капитана Георга Людвига фон Траппа в качестве гувернантки для его семерых детей.

11:05 Святилище Так назывался праздничный концерт в церкви Святого Иоанна, посвященном 100-летию демонстрации эстонцев в Санкт-Петербурге в поддержку эстонской автономии. О значение не всем известного события столетней давности рассказывает председатель Фонда церкви Юри Трей.

С 12:05 и далее каждый час после выпуска новостей – цикл передач Семь шагов в небо. Он рассказывает о становлении христианской религии от Никейского собора и до Реформации.

12:40 Пасха и весна Стихи читает Сергей Черкасов.

13:40 Гонсиори – об улице и человеке Хотя по-русски правильнее было бы говорить улица Гонсиора, ведь Йоханн Гонсиор – реально живший человек.

14:40 Птицы апреля Речь пойдет о предстоящем благотворительном концерте "Мама жизнь подарила". Сергей Овченков беседует с ведущей концерта, актрисой Русского театра Ларисой Саванковой.

15:40 Короткий текст Рассказ Людмилы Петрушевской "О счастье" читают Варвара Сергеева и Николай Хрусталев.

16:40 Мы помогли "Матвейке": итоги 24-го “Рождественского благовеста”, собравшего на этот раз рекордную за всю истории акции сумму пожертвований от радиослушателей.

17:40 Поет детский хор "Радуга" Многократный лауреат престижных международных конкурсов и один из крупнейших и старейших хоров Эстонии – таллиннский хор "Радуга" – действует с 1971 года с бессменным художественным руководителем Натальей Кузиной.

18:40 Приметы Великой пятницы Страстная Пятница предваряет Пасху и полностью посвящена воспоминаниям о распятии Иисуса Христа на Голгофе, его мученической смерти, снятию с креста и погребению. Каковы традиции и ритуалы Страстной пятницы?

19:15 Культовая опера "Иисус Христос – суперзвезда" Впервые за долгие годы в эфире Радио 4 в оригинале полностью прозвучит легендарная рок-опера Эндрю Ллойда Веббера и Тима Райса "Иисус Христос – суперзвезда".

21:05 Душевное спокойствие Пробст Яновской церкви Яан Таммсалу расскажет о пасхальной неделе, о том, почему этот христианский праздник у лютеран и православных иногда совпадает (как в этом году).

00:05 Музыка страстей Христовых Автор – Анатолий Белов. Прозвучат духовные песнопения в традиционных и современных формах.

01:00 Короткий текст Рассказ Константина Паустовского "Корзина с еловыми шишками" читают Варвара Сергеева и Николай Хрусталев.

02:00 Студия классической музыки Йозеф Гайдн. "Семь слов Спасителя на кресте". Прозвучит инструментальная версия этого произведения выдающегося австрийского композитора 18 века.

Ведущая дня – Ольга Шубин.