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РАДИО 4 — 24 ГОДА

Cегодня 01.05.2017
Рубрика: Raadio 4

1 мая Радио 4 исполняется 24 года. Специальная праздничная программа.

10:05 Великолепная четвёрка Праздничная программа в честь дня рождения Радио 4: прямые включения, розыгрыш призов, поздравления. Ведущие Илья Бань, Варвара Сергеева, Ирина Сацута и Александр Жемжуров.

14:05 Праздничный концерт: день рождения Радио 4 Прямая трансляция с крыши Дома радио. Выступают группы Avenue, PX Band, Lemon Trees.

15:05 Где начинается семья? Имеет ли значение место регистрации брака? Умирает ли институт брака в современном мире? Что нужно знать тем, кто планирует связать себя узами Гименея? Автор – Екатерина Зонова.

16:05 Первое лицо Эксклюзивное интервью с президентом ЭР Керсти Кальюлайд. Беседует Артур Аукон.

17:05 Это вкусно! Приготовим любимые блюда в гостях у журналистов Радио 4. Возможность почерпнуть для себя новый рецепт и лучше узнать радиоведущих. Ведущий – Илья Бань.

18:00 День серебра Звучат композиции разных музыкальных жанров – от рока до авторской песни. Их объединяет искренность и тонкость текстов на русском языке. Автор – Дмитрий Микрюков.

21:05 Одессея Настоящий праздник сатиры и юмора. Таллиннские выступления легендарных одесситов. На сцене – Михаил Жванецкий, Роман Карцев, Борис Бурда. Автор – Илья Бань.

Список музыки
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