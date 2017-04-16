Фото: Andrei Hussainov

10:05 Апрель С весенним приветствием Александр Лукьянов. Пасхальные поздравления от ведущего дня. О празднике и Пасхальном огне, который в Таллинн, как и в прошлые годы, прибудет из Иерусалима.

10:30 Пост принял – пост сдал Что лучше всего приготовить и поставить на стол после Великого Поста? В проблеме разбираются повар Максим Апальков и ведущий передачи Сергей Овченков.

11:05 Цветочное настроение В гостях у Дины Прусаковой – "цветочная королева" Татьяна Тридворнова.

В волшебный мир цветов отправимся вместе с Татьяной Тридворновой, которая всю свою жизнь посвятила этим чудесным творениям природы. Пополним свой словарный запас словом "флороскоп", узнаем, в каких случаях дарить те или иные цветы, как за ними ухаживать и почему Татьяна так уважительно относится к селекционерам.

12:05 Лук-энд-ролл с Александром Лукьяновым В сегодняшнем выпуске передачи познакомимся с одним из "пионеров" рок-н- ролла – Роем Орбисоном. Он получил известность за свой особенный тембр голоса, ему даже прозвище дали – "Карузо рока".

13:05 Обаяние эпохи романтизма Весенняя выставка историка моды Александра Васильева в замке Фалль и многое другое. Ведущая – Екатерина Зонова.



В марте состоялось открытие новой выставки Александра Васильева в замке Фалль в Кейла-Йоа. Перед ее началом известный историк моды провел пресс-конференцию и показал экспонаты. Но не только об этом можно будет услышать в передаче. Речь в ней пойдет и об аксессуарах настоящих женщин.

14:05 Трио Романс. 20 лет спустя С участницами популярного ансамбля беседует Андрей Созинов.

Впервые вокальное Трио Романс вышло на сцену 20 лет назад. С тех пор его состав не изменился – в нем выступают Алла Китас, которая еще и аккомпанирует на рояле, Наталья Перевозчикова и Галина Тимонина. В полном составе трио пришло и в студию Радио 4. Уже из названия ансамбля понятно, что русский романс в его творчестве занимает центральное место, но нередко в концертах звучат и "золотые" хиты советской эстрады 50-х годов. В передаче прозвучат записи Трио с его новой пластинки.

15:05 Волшебных дел мастер Звонарь из Минска Богдан Берёзкин – гость Таллинна и Радио 4. С ним встречался Александр Лукьянов.

В Эстонии Богдан Берёзкин не первый раз, он обучает местных звонарей и дает советы по установке церковных колоколов. В Минске у него свой семейный ансамбль колокольного звона. Часть колоколов Богдан привез с собой в Таллинн и свое мастерство продемонстрировал в студии Радио 4.

16:05 День Серебра Звучат композиции разных музыкальных жанров – от рока до фанка и современной поп-музыки. Их объединяет искренность авторов-исполнителей и тонкость текстов на русском языке.

"Если ты что-нибудь делаешь, делай это хорошо. Если же ты не можешь или не хочешь делать хорошо, лучше совсем не делай”, – сказал когда-то Лев Толстой. Но у этих, таких разных, артистов все получается, поэтому их песни и звучат в передаче. Автор и ведущий – Дмитрий Микрюков.

17:05 Для космоса с оркестром О том, как писал музыку композитор Александр Скрябин. Передача из дома-музея композитора в Москве. В передаче принимает участие лауреат международного конкурса им. Скрябина эстонский пианист Танель Йоаметс. Автор – Тамара Калантар.

14 апреля исполнилось 102 года со дня смерти Александра Скрябина. В передаче прозвучат раритетные записи 1909 года, в которых композитор сам играет свои сочинения. Также можно услышать, как исполняют музыку Скрябина современные музыканты, и здесь выделяется эстонский пианист Танель Йоаметс.

18:00 Onuka Украинские музыкальные традиции и саунд XXI века. С творчеством украинской электро-фолк группы Onuka знакомит Варвара Сергеева.

На завершившемся фестивале Tallinn Music Week выступили и гости из Украины. Группа ONUKA (укр. "онука", внучка) создана в 2013 году. Инициатор и лицо группы – Наталия Жижченко. Она – вокалистка, автор музыки и текстов и главный идеолог. В проекте участвуют еще две девушки, играющие на ударных и клавишных. В расширенном составе в звучании вы различите еще и тромбон, валторну и бандуру.

19:15 Символ воскресения Секреты росписи пасхальных яиц. Автор – Лина Туровская.

Руководитель Центра украинской культуры в Таллинне Анатолий Лютюк рассказывает про особенности росписи пасхальных яиц у разных народов, значении цветов и символов и о техниках изготовления писанок. В заключении передачи можно будет услышать настоящую пасхальную песенку в исполнении обитателей Украинского центра.

20:00 Рог изобилия Авторское проникновение темой Подвига Христова. Анатолий Белов готовил передачу, исходя из собственного жизненного опыта, пользуясь соответствующим музыкальным и стихотворным материалом.

22:05 Музыка души Французский певец Грегори Лемаршаль. Автор передачи – Ольга Шубин. Повторение.

Грегори Лемаршаль – французский певец, скончавшийся в 2007 году. За свои неполные 24 года он успел сделать столько, сколько другие не успевают сделать и за несколько жизней.

Ведущий дня – Александр Лукьянов.