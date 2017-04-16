logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood
Фото: Andrei Hussainov

ПАСХА

Cегодня 16.04.2017
Рубрика: Raadio 4

Пасха: праздничная программа на Радио 4.

10:05 Апрель С весенним приветствием Александр Лукьянов. Пасхальные поздравления от ведущего дня. О празднике и Пасхальном огне, который в Таллинн, как и в прошлые годы, прибудет из Иерусалима.

10:30 Пост принял – пост сдал Что лучше всего приготовить и поставить на стол после Великого Поста? В проблеме разбираются повар Максим Апальков и ведущий передачи Сергей Овченков.

11:05 Цветочное настроение В гостях у Дины Прусаковой – "цветочная королева" Татьяна Тридворнова.

В волшебный мир цветов отправимся вместе с Татьяной Тридворновой, которая всю свою жизнь посвятила этим чудесным творениям природы. Пополним свой словарный запас словом "флороскоп", узнаем, в каких случаях дарить те или иные цветы, как за ними ухаживать и почему Татьяна так уважительно относится к селекционерам.

12:05 Лук-энд-ролл с Александром Лукьяновым В сегодняшнем выпуске передачи познакомимся с одним из "пионеров" рок-н- ролла – Роем Орбисоном. Он получил известность за свой особенный тембр голоса, ему даже прозвище дали – "Карузо рока".

13:05 Обаяние эпохи романтизма Весенняя выставка историка моды Александра Васильева в замке Фалль и многое другое. Ведущая – Екатерина Зонова.

В марте состоялось открытие новой выставки Александра Васильева в замке Фалль в Кейла-Йоа. Перед ее началом известный историк моды провел пресс-конференцию и показал экспонаты. Но не только об этом можно будет услышать в передаче. Речь в ней пойдет и об аксессуарах настоящих женщин.

14:05 Трио Романс. 20 лет спустя С участницами популярного ансамбля беседует Андрей Созинов.

Впервые вокальное Трио Романс вышло на сцену 20 лет назад. С тех пор его состав не изменился – в нем выступают Алла Китас, которая еще и аккомпанирует на рояле, Наталья Перевозчикова и Галина Тимонина. В полном составе трио пришло и в студию Радио 4. Уже из названия ансамбля понятно, что русский романс в его творчестве занимает центральное место, но нередко в концертах звучат и "золотые" хиты советской эстрады 50-х годов. В передаче прозвучат записи Трио с его новой пластинки.

15:05 Волшебных дел мастер Звонарь из Минска Богдан Берёзкин – гость Таллинна и Радио 4. С ним встречался Александр Лукьянов.

В Эстонии Богдан Берёзкин не первый раз, он обучает местных звонарей и дает советы по установке церковных колоколов. В Минске у него свой семейный ансамбль колокольного звона. Часть колоколов Богдан привез с собой в Таллинн и свое мастерство продемонстрировал в студии Радио 4.

16:05 День Серебра Звучат композиции разных музыкальных жанров – от рока до фанка и современной поп-музыки. Их объединяет искренность авторов-исполнителей и тонкость текстов на русском языке.

"Если ты что-нибудь делаешь, делай это хорошо. Если же ты не можешь или не хочешь делать хорошо, лучше совсем не делай”, – сказал когда-то Лев Толстой. Но у этих, таких разных, артистов все получается, поэтому их песни и звучат в передаче. Автор и ведущий – Дмитрий Микрюков.

17:05 Для космоса с оркестром О том, как писал музыку композитор Александр Скрябин. Передача из дома-музея композитора в Москве. В передаче принимает участие лауреат международного конкурса им. Скрябина эстонский пианист Танель Йоаметс. Автор – Тамара Калантар.

14 апреля исполнилось 102 года со дня смерти Александра Скрябина. В передаче прозвучат раритетные записи 1909 года, в которых композитор сам играет свои сочинения. Также можно услышать, как исполняют музыку Скрябина современные музыканты, и здесь выделяется эстонский пианист Танель Йоаметс.

18:00 Onuka Украинские музыкальные традиции и саунд XXI века. С творчеством украинской электро-фолк группы Onuka знакомит Варвара Сергеева.

На завершившемся фестивале Tallinn Music Week выступили и гости из Украины. Группа ONUKA (укр. "онука", внучка) создана в 2013 году. Инициатор и лицо группы – Наталия Жижченко. Она – вокалистка, автор музыки и текстов и главный идеолог. В проекте участвуют еще две девушки, играющие на ударных и клавишных. В расширенном составе в звучании вы различите еще и тромбон, валторну и бандуру.

19:15 Символ воскресения Секреты росписи пасхальных яиц. Автор – Лина Туровская.

Руководитель Центра украинской культуры в Таллинне Анатолий Лютюк рассказывает про особенности росписи пасхальных яиц у разных народов, значении цветов и символов и о техниках изготовления писанок. В заключении передачи можно будет услышать настоящую пасхальную песенку в исполнении обитателей Украинского центра.

20:00 Рог изобилия Авторское проникновение темой Подвига Христова. Анатолий Белов готовил передачу, исходя из собственного жизненного опыта, пользуясь соответствующим музыкальным и стихотворным материалом.

22:05 Музыка души Французский певец Грегори Лемаршаль. Автор передачи – Ольга Шубин. Повторение.

Грегори Лемаршаль – французский певец, скончавшийся в 2007 году. За свои неполные 24 года он успел сделать столько, сколько другие не успевают сделать и за несколько жизней.

Ведущий дня – Александр Лукьянов.


Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Оставить комментарий

Свежее