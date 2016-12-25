Рождественская программа на Радио 4

Фото: Andrei Hussainov

В Рождество, 25-го декабря, Радио 4 предлагает вам немало передач, которые сделают ваше настроение празднично-умиротворенным:

10:05 По следам викингов 2016 год – Год морской культуры в Эстонии. Одни называют викингов морскими разбойниками, другие – отважными мореходами Средневековья. О мифах и реальности – в передаче Андрея Созинова.

12:05 Город, в котором я могла бы жить Любимый город Сильваны Давидович – Рим. Отсюда она родом и живет сейчас. Театральный критик и славист Сильвана неоднократно бывала в Таллинне, именно его она назвала городом, в котором могла бы жить. Автор передачи – Ольга Шубин.

13:05 С миру по нитке Итоги уходящего года. Все важное и знаковое, что произошло за год, без политики. У микрофона – Ольга Линник.

14:05 Рождество на острове Реюньон Если для нас сладкие мандарины, елочный аромат и снежная зима – три обязательные составляющие рождественских и новогодних праздников, то для жителей затерянного в Индийском океане острова Реюньон – это с жемчужно-белой мякотью личи, пламенное дерево и жаркое лето. Праздник Рождества на далеком французском острове – в передаче Юлии Лукашенкиной.

16:05 Благотворительная акция “Рождественский благовест”, которую проведут для вас Ольга Шубин и Илья Бань.

18:00 Косматый лес В Рождество города превращаются в какой-то косматый лес, так много елок на их площадях. О елках в Рождество и рождественском настроении вокруг них. Автор – Александр Лукьянов.

20:00 Рог изобилия Рождество – время любви, добра и всепрощения. Анатолий Белов предложит порцию рождественского рока, в частности, от тех исполнителей, которые родились именно в этот светлый день.

21:05 Рождественская звезда Цветы декабря – альпийские фиалки, или цикламены, а также рождественские звезды, или пуансетии. В передаче Ольги Шубин узнаем, как ухаживать за зимними растениями, чтобы они дольше радовали глаз.

Ведущий дня – Илья Бань. Хороших праздников, уважаемые радиослушатели!