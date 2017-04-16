Заканчивается Великий Пост. Люди, его соблюдавшие, уже наверняка ждут момента, когда можно снова попробовать свои любимые блюда, которые в период поста являлись табу. Но стоит при этом помнить, что сразу набрасываться на свои излюбленные яства – дело не всегда безопасное, поскольку для желудка это может грозить неприятными последствиями. С чего начать? Что лучше всего приготовить и поставить на стол, чтобы было вкусно и не возникло проблем? Об этом – в передаче рассказывает таллиннский повар Максим Апальков.