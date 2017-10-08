Послушайте джаз
Короткие интервью с джазменами и записи с концертов Ленинградского диксиленда. "Послушайте джаз" в 14:05.
В очередном выпуске программы любители джаза услышат короткие интервью с Олегом Лундстремом, Алексеем Баташовым и Владимиром Фейертагом, записанные на фестивале Таллинн-67, а также записи с концертов Ленинградского диксиленда, вокально-инструментального ансамбля Генриха Зарха и эстонских музыкантов – трио Райво Таммика и певицы Эльс Химма.
Автор передачи – Ирина Свенссон.
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