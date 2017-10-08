Короткие интервью с джазменами и записи с концертов Ленинградского диксиленда. "Послушайте джаз" в 14:05.

В очередном выпуске программы любители джаза услышат короткие интервью с Олегом Лундстремом, Алексеем Баташовым и Владимиром Фейертагом, записанные на фестивале Таллинн-67, а также записи с концертов Ленинградского диксиленда, вокально-инструментального ансамбля Генриха Зарха и эстонских музыкантов – трио Райво Таммика и певицы Эльс Химма.

Автор передачи – Ирина Свенссон.