Записи с концертов легендарного джаз-фестиваля "Таллинн-67" и фестивалей "Джазкаар" 1997 и 2017 годов. "Послушайте джаз" в 14:05.

В выпуске прозвучат записи с концертов легендарного джаз-фестиваля "Таллинн-67" и фестивалей Джазкаар 1997 и 2017 годов, концертов, посвященных годовщинам фестиваля "Таллинн-67", прервавшего традицию джазовых фестивалей в Эстонии почти на четверть века.

Любители джаза услышат фрагменты концертов ансамблей Чарлза Ллойда, Тыну Найссо и Збигнева Намысловского.

Автор передачи – Ирина Свенссон.