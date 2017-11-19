Концерт джаз-квартета Игоря Бутмана и американского певца Кевина Махогани в 2004 году. "Послушайте джаз" в 14:05.

В ноябре 2004 года в Таллинне с успехом прошел концерт джаз-квартета Игоря Бутмана и американского певца Кевина Махогани, которые исполнили американскую джазовую классику и композиции Игоря Бутмана. Накануне выступления состоялась пресс-конференция с музыкантами. Все эти записи любители джаза услышат в нескольких выпусках программы.

Ведущая – Ирина Свенссон.