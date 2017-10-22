Леди эстонского джаза Анне Эрм об истории Джазкаара и других джаз-фестивалях. Записи концерта: Чик Кориа (фортепиано) и Бела Флек (банджо). "Послушайте джаз" в 14:05.

В программе участвует основатель фестиваля Джазкаар Анне Эрм. Леди эстонского джаза вспоминает об истории Джазкаара и рассказывает о других джаз-фестивалях, на которых ей посчастливилось побывать. Во второй части программы звучат композиции с концерта дуэта – Чик Кориа (фортепиано) и Бела Флек (банджо).

Ведущая – Ирина Свенссон.