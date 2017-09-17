Послушайте джаз

В выпуске любители джаза услышат продолжение рассказа Анне Эрм о концертах далекого и недавнего прошлого. Композиция Чарльза Ллойда "Love song to a baby" прозвучит дважды: сначала в исполнении квартета автора в записи с фестиваля Таллинн-67, а затем в исполнении Тыну Найссоо и его квартета в записи с Джазкаара-2017. А завершит программу "Summertime" в интерпретации квартета Збигнева Намысловского на фестивале Таллинн-67.

Автор передачи – Ирина Свенссон.