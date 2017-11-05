Послушайте джаз

С 8 по 11 ноября в Тарту и Нарве пройдет международный фестиваль IDeeJazz, в рамках которого выступят музыканты не только из разных стран, но и континентов: из Эстонии, Дании, Голландии, Германии, Польши, США и Марокко. Любители джаза услышат в новом выпуске программы фрагменты композиций участников этого джаз-фестиваля, а также беседу с его организатором Олегом Писаренко.

Ведущая – Ирина Свенссон.