Послушайте джаз
Международный джаз-фестиваль IDeeJazz: фрагменты композиций и беседа с организатором. "Послушайте джаз" в 14:05.
С 8 по 11 ноября в Тарту и Нарве пройдет международный фестиваль IDeeJazz, в рамках которого выступят музыканты не только из разных стран, но и континентов: из Эстонии, Дании, Голландии, Германии, Польши, США и Марокко. Любители джаза услышат в новом выпуске программы фрагменты композиций участников этого джаз-фестиваля, а также беседу с его организатором Олегом Писаренко.
Ведущая – Ирина Свенссон.
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