Языкознание и политика. Многоязычие и формирование ценностей в обществе. Уникальность языковой ситуации в Эстонии. "Положение дел" в 14:05.

В очередной передаче мы попытаемся выяснить, каким образом языкознание и политика связаны между собой. Способствует ли многоязычие формированию общих ценностей в обществе? И в какой степени языковая ситуация в Эстонии является уникальной?

В студии – профессор Института эстонского языка и культуры Таллиннского университета Анна Верчик и профессор Института эстонского языка и общей лингвистики Тартуского университета Мартин Эхала.

Ведущие передачи – Илья Сунделевич и Андрей Созинов.