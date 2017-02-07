Положение дел

На этот раз мы постараемся выяснить, как представители партии центристов оценивают работу нынешнего правительства. Почему именно сейчас они решили поднять тему нулевого гражданства? И что надо сделать для того, чтобы потенциальные голоса Эдгара Сависаара не пропали бы впустую?

В передаче принимают участие член правления партии Ольга Иванова и заместитель председателя фракции центристов в Рийгикогу Валерий Корб.

Ведущие передачи – Илья Сунделевич и Андрей Созинов.