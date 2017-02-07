Положение дел
Центристская партия Эстонии: оценка работы нынешнего правительства и тема нулевого гражданства. “Положение дел” в 14:05.
На этот раз мы постараемся выяснить, как представители партии центристов оценивают работу нынешнего правительства. Почему именно сейчас они решили поднять тему нулевого гражданства? И что надо сделать для того, чтобы потенциальные голоса Эдгара Сависаара не пропали бы впустую?
В передаче принимают участие член правления партии Ольга Иванова и заместитель председателя фракции центристов в Рийгикогу Валерий Корб.
Ведущие передачи – Илья Сунделевич и Андрей Созинов.
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