Положение дел

В очередной передаче мы постараемся выяснить, что превращает жителя страны в гражданина? В какой степени цвет паспорта влияет на гражданскую активность в обществе? И что такое – гражданское общество?

В передаче принимают участие советник Канцлера права Владимир Свет и специалист по связям с общественностью программы “Эстонской Республике – 100 лет” Татьяна Лаврова.

Ведущие передачи – Илья Сунделевич и Андрей Созинов.