Положение дел
Житель страны и гражданин. Гражданская активность. Гражданское общество. “Положение дел” в 14:05.
В очередной передаче мы постараемся выяснить, что превращает жителя страны в гражданина? В какой степени цвет паспорта влияет на гражданскую активность в обществе? И что такое – гражданское общество?
В передаче принимают участие советник Канцлера права Владимир Свет и специалист по связям с общественностью программы “Эстонской Республике – 100 лет” Татьяна Лаврова.
Ведущие передачи – Илья Сунделевич и Андрей Созинов.
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