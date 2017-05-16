Продукты питания под маркой торговых сетей. Этическое потребление. Продукты питания и формирование общества. "Положение дел" в 14:05.

На этот раз мы постараемся выяснить, почему торговые сети продают продукты питания под своей собственной маркой? Что такое этическое потребление? И какую роль продукты питания играют в формировании общества?

В передаче принимают участие руководитель направления ответственного потребления организации MONDO Кристина Мянд и операционный директор эстонского отделения супермаркетов RIMI Елена Когинова.

Ведущие – Илья Сунделевич и Андрей Созинов.