Положение дел

На этот раз в центре внимания будет Эстонский национальный музей. Также мы попытаемся выяснить, какие новые типы музеев появились, и чем они отличаются от традиционных? Во все ли музеи стоит ходить без экскурсовода?

В передаче принимают участие директор Кадриоргского художественного музея Александра Мурре и куратор Эстонского национального музея Светлана Карм.

Ведущие передачи – Илья Сунделевич и Андрей Созинов.