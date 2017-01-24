Положение дел
Эстонский национальный музей. Новые типы музеев. Поход в музей без экскурсовода. “Положение дел” в 14:05.
На этот раз в центре внимания будет Эстонский национальный музей. Также мы попытаемся выяснить, какие новые типы музеев появились, и чем они отличаются от традиционных? Во все ли музеи стоит ходить без экскурсовода?
В передаче принимают участие директор Кадриоргского художественного музея Александра Мурре и куратор Эстонского национального музея Светлана Карм.
Ведущие передачи – Илья Сунделевич и Андрей Созинов.
Список музыки
Там нет комментариев. Будьте первым!