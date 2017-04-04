Положение дел
Русские в Эстонии и итальянцы в Канаде. Преодоление культурного шока. Содержание школьных учебников. “Положение дел” в 14:05.
В этой передаче мы постараемся выяснить, отличаются ли русские в Эстонии от итальянцев в Канаде? Чем может окончиться преодоление культурного шока? И надо ли оценивать содержание школьных учебников по шкале “правильно – неправильно”?
В передаче принимают участие руководитель сферы исследований Фонда интеграции Марианна Макарова и научный сотрудник отделения славянской филологии тартуского университета Тимур Гузаиров.
Ведущие – Илья Сунделевич и Андрей Созинов.
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