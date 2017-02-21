Возможна ли нормализация отношений с Россией? Об этом и многом другом в передаче "Положение дел" в 14:05.

На сей раз мы постараемся выяснить, что происходит в области безопасности в нашем регионе и можно ли ожидать нормализации отношений с Россией? В передаче принимают профессор Тартуского университета Вячеслав Морозов и аналитик Международного центра обороны и безопасности Калев Стойческу. Ведущие передачи – Илья Сунделевич и Андрей Созинов.