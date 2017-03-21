Что происходит с Фондом интеграции и миграции “Наши люди”? “Положение дел” в 14:05.

В очередной передаче мы постараемся выяснить, что происходит с Фондом интеграции и миграции “Наши люди”. Почему потребовалась реорганизация фонда? И смогут ли Дома эстонского языка решить все проблемы?

В передаче принимают член Рийгикогу от партии Исамаа и РесПублика Виктория Ладынская и координатор проекта “Домов эстонского языка” Министерства культуры Ольга Сытник.

Ведущие – Илья Сунделевич и Андрей Созинов.

Повтор передачи – в 20:00.