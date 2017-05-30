О безопастности в Эстонии. Манипулятивные информационные каналы как угроза для общества. Договор о границе между Эстонией и Россией. "Положение дел" в 14:05.

В очередной передаче мы постараемся выяснить, что происходит в области безопасности в нашем регионе. В какой степени манипулятивные информационные каналы являются угрозой для нашего общества? Когда будет подписан договор о границе между Эстонией и Россией?

В передаче принимают участие профессор Тартуского университета Вячеслав Морозов и аналитик Международного центра обороны и безопасности Калев Стоическу.