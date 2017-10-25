Подробности из Нарвы

Завтра состоится первая сессия нового собрания депутатов нашего города. В повестке лишь три вопроса: избрания председателя, избрание заместителя или заместителей, а также отзыв полномочий городской управы. С лидерами двух предполагаемых фракций Алексеем Вороновым и Катри Райк говорим о кандидатах на пост председателя горсобрания. Один из интригующих вопросов: в какой роли в собрании будет выступать Михаил Стальнухин? Во фракции центристов его пока нет.

В подборке коротких сообщений расскажем об открытии тура ходатайств на стипендии для молодежи от Энергофонда, о том, что интересного проходит в рамках библиотечных дней, и многом другом.

А также в нашем эфире репортаж из Нарвского дома народов. Два года прошло с масштабного переезда национально-культурных обществ на новый адрес. Пугал сам переезд и повышение арендной платы. Сейчас настроения изменились в позитивную сторону.

Ведущий – Михаил Комашко.