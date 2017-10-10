Подробности из Нарвы
Договор. Предварительное голосование. Предпочтения избирателей. "Подробности из Нарвы" в 13:30.
В договор между властями Нарвы и министерством образования и науки относительно строительства новой государственной гимназии внесены дополнения, касающиеся языка обучения.
В Нарве открылись участки для предварительного голосования. В первый день предварительного голосования активность избирателей высокая. Предпочтения нарвитян, как и на прошлых местных выборах: за хорошего человека и за перемены.
Ведущая – Светлана Чехова.
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