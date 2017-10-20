Подробности из Нарвы

Самое главное в подборке новостей – подтверждение Центральной избирательной комиссии законности избрания депутатом Нарвского городского собрания Федора Овсянникова, который в предыдущем составе горсобрания был лишен мандата в связи с вступлением в силу судебного решения.

Минувшие выборы для нарвского Избирательного союза Эдгара Сависаара прошли не совсем удачно. Несмотря на все предположения, они не сумели преодолеть пятипроцентный барьер и не получили ни одного мандата в городское собрание. С лидерами списка обсудим причины такого результата, возможное исключение из рядов Центристской партии и планы на будущее.

В рубрике "Афиша" традиционно расскажем о мероприятиях в Нарве и на Северо-Востоке.

Ведущий – Михаил Комашко.