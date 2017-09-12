Возвращение Кренгольма. Новости. Взрослый взгляд на детский выбор. "Подробности из Нарвы" в 13:30.

В 2019 в хлопковых складах Кренгольма распахнет свои двери интерактивный музейно-игровой комплекс "Мир текстиля". По словам руководителей проекта, возрождение жизни в старых мануфактурных здания может начаться лишь с такого амбициозного проекта.

В подборке новостей узнаем, почему "Зимней баталии" в Нарве не будет и готовы ли к выборам в объединенном самоуправлении Нарва-Йыесуу и Вайвара.

Продолжаем тему голосования с шестнадцати лет. По мнению директора Нарвского колледжа Тартуского университета Кристины Каллас, на ближайших выборах голос школьников мало что решит, но в будущем станет весомее.

Ведущий – Михаил Комашко.