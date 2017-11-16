Подробности из Нарвы

Статистика по ВИЧ-инфекции в Эстонии. Значение и результаты компаний по тестированию на ВИЧ. "Есть повод!" в "Подробностях из Нарвы".

Поводом для встречи с работниками Линда клиники в рамках передачи послужит Европейская неделя тестирования на ВИЧ-инфекцию и гепатиты, которая начнется 17-го ноября.

Речь пойдет о свежей статистике по теме, о проводимых компаниях по тестированию в Нарве и регионе, о результатах этих акций. А также приглашенные – социальный работник и равный консультант из Линда клиники Нарвы – расскажут о своей работе и той помощи, которую оказываю ВИЧ-позитивным людям.

Запланирован прямой эфир со слушателями "Тестировались ли вы на ВИЧ? Если "да" – почему и если "нет" – также ответьте.

Ведущая – Галина Шустрова.