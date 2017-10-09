Подробности из Нарвы
Сложность выбора. Учитель года. Nordplus. "Подробности из Нарвы" в 13:30.
Муниципальные выборы уже начались – идет предварительное голосование. Повлияет ли на итоги противостояние центристской партии и Эдгара Сависаара, ведь с его именными списками выступили не только в Таллинне, но и в самоуправлениях Северо-Востока?
В минувшую пятницу в Нарве прошла церемония награждения "Учителя года". Это не единственная номинация, но самым-самым в 2017-ом признан преподаватель физики и робототехники Пяхклимяжской гимназии Михаил Емельянов. Премию дали за умение увлечь современных школьников.
Прошлую неделю в рамках программы Nordplus студенты-архитекторы и урбанисты изучали Нарву, чтобы в итоге предложить приграничному городу идеи и пути развития городского сообщества. 35 студентов из профильных вузов Латвии, Эстонии и Финляндии в полевых условиях изучили город и горожан.
Ведущий – Михаил Комашко.
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