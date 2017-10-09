Подробности из Нарвы

Муниципальные выборы уже начались – идет предварительное голосование. Повлияет ли на итоги противостояние центристской партии и Эдгара Сависаара, ведь с его именными списками выступили не только в Таллинне, но и в самоуправлениях Северо-Востока?

В минувшую пятницу в Нарве прошла церемония награждения "Учителя года". Это не единственная номинация, но самым-самым в 2017-ом признан преподаватель физики и робототехники Пяхклимяжской гимназии Михаил Емельянов. Премию дали за умение увлечь современных школьников.

Прошлую неделю в рамках программы Nordplus студенты-архитекторы и урбанисты изучали Нарву, чтобы в итоге предложить приграничному городу идеи и пути развития городского сообщества. 35 студентов из профильных вузов Латвии, Эстонии и Финляндии в полевых условиях изучили город и горожан.

Ведущий – Михаил Комашко.