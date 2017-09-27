Плоды сотрудничества. Нарвитяне грустят о будущем. Где будет ЗАГС? "Подробности из Нарвы" в 13:30.

В Нарве прошли Дни приграничного сотрудничества. Участниками Дней стали руководители европейской программы Эстония-Россия-Латвия,

в рамках которой Нарва на протяжении 6 лет сотрудничала с Ивангородом по возведению променадов и реновации старой части города.

Видные политические деятели и бизнесмены обсудят "Будущее Нарвы и Нарвского региона". Рядовые жители города считают, что в Нарве развиваются лишь инфраструктурные объекты. Работы для молодежи найти сложно, а потому она уезжает.

Государство передает ЗАГСы местным самоуправлениям. Молодежь размышляет, где можно было бы в Нарве проводить церемонии бракосочетания.



Ведущий – Юрий Николаев.