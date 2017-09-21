"Внутренний туризм. Что в Нарве прикольного?". "Подробности из Нарвы: Один плюс два" в 13:30.

Чем Нарва привлекает эстонских туристов, что они обязательно хотят посмотреть и где побывать? Какие явления нарвской жизни надо хранить, развивать и использовать в качестве туристического магнита? Гость передачи: старший специалист Департамента развития и экономики, координатор по туризму Ольга Черемушкина.

Ведущие - Юрий Николаев и Михаил Комашко.