"Наша Нарва" не боится провокаций. Российский телеканал в Нарве. Украинский язык как учебный предмет. "Подробности из Нарвы" в 13:30.

Каким образом оппозиционная часть нарвского горсобрания собирается доводить до общественности принятые на сессиях решения? Какие новые формы работы предлагает? И не боятся ли новоиспеченные депутаты, что центристское большинство переманит кого-то к себе, расколов оппозицию? Материалы пресс-конференции.

Петербургский телеканал "Настоящее время" о выборах в Нарве: электронное голосование, участие в выборах 16-17-летних и право голоса у неграждан Эстонии.

"Украинский язык" в общеобразовательных школах Нарвы – запросы и возможности. Насколько этот предмет востребован в реальности?

Ведущая – Галина Шустрова.