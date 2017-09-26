Подробности из Нарвы
Пьянству – бой! Город – городу. Дни русского просвещения. "Подробности из Нарвы" в 13:30.
- Жители Нарвы через социальные сети призывают городские власти и полицейских навести порядок в парковых зонах отдыха, где компании людей распивают спиртные напитки. Самые инициативные собрались в городской управе.
- Представители провинциальных городов Европы, будучи в Нарве, делились опытом развития небольших муниципалитетов в глобальном мире. Нарвитянам тоже было что рассказать.
- "Дни русского просвещения" открылись в Нарве концертом по мотивам произведений Исаака Дунаевского. Организаторы Дней гордятся тем, что мероприятие приобрело республиканский уровень.
Ведущая – Галина Шустрова.
Список музыки
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