Подробности из Нарвы

Это история про то, как ученики нарвского тренера по фехтованию Александра Ларюшина, создавшего 10 лет назад спортивный клуб "Флоретт", только за последние 4 года привезли в Эстонию 4 бронзовые медали. Это ребята фехтовальщики – колясочники. Нарвский клуб подобного рода – единственный не только в Эстонии, но и в Прибалтике и даже в Скандинавии. Однако условия, в которых воспитывают чемпионов, удручают. Это школьный подвал без удобств и практически без вентиляции. Тренер обивает пороги городских начальников, но реальной помощи в поисках пригодного помещения ни от кого нет.

А что по этому поводу скажут представители Союза инваспорта, Олимпийского комитета Эстонии и советник нынешнего правительства?

Автор и ведущая передачи – Галина Шустрова.