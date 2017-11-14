Обращение в суд. Архитектурный конкурс. Интеграционные процессы. "Подробности из Нарвы" в 13:30.

Оппозиция из фракции "Наша Нарва" через суд требует отменить результаты выборов в две постоянные комиссии Нарвского городского собрания. Соответствующая жалоба подана в Тартуский административный суд.

Работы финалистов международного архитектурного конкурса на постройку в Нарве учебного здания академии МВД обнародуют на этой неделе. Из 14 работ жюри уже выбрало лучшую, но имя победителя станет известно 29 ноября.

Интеграционные процессы в Ида-Вирумаа, в частности, на примере детсада "Naeru meri" в Тойла-Ору, в котором открыта воскресная школа для изучения русского языка.

Ведущая – Светлана Чехова.