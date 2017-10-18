Результаты в Нарва-Йыесуу. Новости. Финно-угорская неделя. "Подробности из Нарвы" в 13:30.

Жители волости Вайвара и города Нарва-Йыесуу выбрали новое единое городское собрание. Абсолютного большинства никто из трех избирательных списков не получил. Расскажем о возможных коалициях и амбициях политических сил.

В Нарве уже начались некоторые перестановки среди депутатов-центристов. Решением заседания Нарвской управы депутат горсобрания Алексей Мяги будет выведен из состава советов 3-х целевых учреждений. Мяги допускает, что такое решение – это следствие его обвинительной речи в адрес мэра Нарвы Тармо Таммисте.

В городе началась неделя финно-угорских народов. Налаживать культурные связи с российскими финно-угорами стало хорошей городской традицией. Неделя началась с концерта ансамбля из республики Коми.

Ведущий – Михаил Комашко.