В Нарву за приключениями. Горожане за безопасность. Какой характер у Нарвы? "Подробности из Нарвы" в 13:30.

Ида-Вирумаа стремится стать вторым по посещаемости туристическим регионом страны. Главным образом за счет ищущих приключения эстонцев.

В Нарве прошла конференция на тему безопасности в городе. Министр внутренних дел обещает улучшить работу полиции, но надеется и на сильное гражданское общество.

Из театральных художников в муниципальные. У Нарвы новый городской художник. После работы в театрах Эстонии, Великобритании и России, Денис Полубояров вернулся в родной город и намерен открыть миру характер Нарвы.

Ведущий – Юрий Николаев.