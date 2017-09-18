Подробности из Нарвы
Музей раздора. Лаборатория идеи. Китайский в массы. «Подробности из Нарвы» в 13:30.
- Совет Нарвского музея не может никак собраться из-за противоречий между представителями города и государства. Конкурс на место нового директора так и не объявлен. Нарвитяне жалуются, что при голосовании важных вопросов их мнение в учет не берется.
- Тартуский университет запустил в Нарве Лабораторию Идей. Проект призван познакомить школьников и студентов с концепцией старт-апов. И это не чистый академизм: здесь не только теория, но и практика.
- Английский уже не ново, надо учить китайский. Четвертый год подряд Языковой лицей даёт возможность изучать этот мировой язык. В новом учебном году – новый учитель.
Ведущий — Михаил Комашко.
Список музыки
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