Нарва против регионального Центра транспорта. Колледж МВД – когда? Украинцы в Нарве. "Подробности из Нарвы" в 13:30.

Предпосылки для вступления Нарвы в Центр общественного транспорта Ида-Вирумаа отсутствуют. В городе действует оператор внутригородских и садоводческих автобусных линий, с которым налажен контакт, и нарвская управа может реально влиять на расписание автобусов. К тому же правила регионального Центра не прописаны. Мнение директора департамента.

Новый магазин сети Лидл в Нарве – вопрос решен. Однозначно "Да" и по колледжу МВД. Однако решение правительства по увеличению дорожек в бассейне колледжа может затянуть его строительство: архитектурный конкурс был объявлен раньше. Как быть?

Украинцы обустраиваются в Нарве. Они бежали с Родины, где жить стало небезопасно, и наслаждаются тишиной и комфортом в Эстонии. Интервью с семейной парой из Мариуполя.

Ведущая – Галина Шустрова.