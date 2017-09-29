Теряем потенциал. Богадельне нечего скрывать. Афиша выходного дня. "Подробности из Нарвы" в 13:30.

Нарвский регион нуждается в новых и более конкретных приоритетах развития. Иначе лишимся потенциала. Об этом говорили на Нарвской конференции развития.

Богадельня при Храме Нарвской иконы Божией Матери провела день открытых дверей. Что бы все могли убедиться, что условия проживания там хорошие.

В афише выходного дня концерты по случаю Дня музыки, спортивно-оздоровительные мероприятия и молодежный день поэзии.

Ведущий – Юрий Николаев.