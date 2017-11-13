Интеграция невозможна. EV100 в Нарве. 25 лет музею Нарва-Йыесуу. "Подробности из Нарвы" в 13:30.

Эстонские и норвежские ученые в недавнем своем исследовании пришли к выводу, что живущих в Эстонии русских, по признанным на Западе принципам, интегрировать невозможно. Выводы исследования прокомментирует руководитель фонда интеграции Ирене Кяосаар.

Оргкомитет EV100 провел ревизию готовящихся на Северо-Востоке подарков к юбилею республики. Планов много. Например, организаторы IdeeJazz хотят не только развивать фестиваль в Нарве, но и сделать кое-что грандиозное этим летом.

25 лет назад в курортном Нарва-Йыэсуу после обретения статуса города власти открыли краеведческий музей. Материалов для экспозиции, стараниями тогдашнего директора нарвского музея Евгения Кривошеева, было собрано достаточно много.

Ведущий – Михаил Комашко.