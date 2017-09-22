Подробности из Нарвы
Нарва - осенняя столица Эстонии. Последнее заседание депутатов горсобрания. Международный молодежный форум. "Подробности из Нарвы" в 13:30.
- 22 сентября Нарва вступает в права осенней столицы Эстонии и станет центром культурной жизни, где пройдёт множество мероприятий. Первое из них - "Midnight opera" - интерактивная опера, где зритель может оказаться вовлеченным в театральное действо.
- Состоялось последнее в этом созыве заседание депутатов горсобрания Нарвы. В повестке дня вопросы дополнительного бюджета, будущей государственной гимназии, утверждение структуры и штатного расписания городской управы и др.
- В Нарве состоится Международный молодежный форум, на котором будут обсуждать темы: как превратить границу из препятствия в возможности и какая роль молодежи в этом?
Ведущая — Светлана Чехова.
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