Нарвский "Базар". Школьники о выборах. Иностранцы и приграничный город. "Подробности из Нарвы" в 13:30.

В субботу состоялся нарвский фестиваль мнений "Базар". Люди пришли "побазарить" на темы перспектив Нарвы, доверяем ли мы власти, есть ли будущее у театра в приграничном городе. Мероприятие можно считать успешным, но есть и критики. Почему?

Что думают о предстоящих выборах избиратели – первогодки, то есть школьники 16-17 лет? И как они относятся к тому, что в школу придут дискутировать на равных представители всех партий и избирательных союзов?

Эстонская академия художеств в Нарве. Иностранные студенты высказываются о городе и прогнозируют его будущее.

Ведущая – Галина Шустрова.