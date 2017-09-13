"Гераське" вновь не повезло. Русские песни в столице. Бегуны проведут конференцию. "Подробности из Нарвы" в 13:30.

Государство не хочет брать под охрану главную нарвскую развалину, бывший дом культуры Герасимова. Зато охранный статус получат цеха мебельной фабрики. Всего в нарвском списке советского архитектурного наследия – 23 объекта.

Русский хор "Надежда" готовится к участию в Днях народов Эстонии. Это единственный хор из Нарвы, удостоенный права выступить перед столичной публикой.

Нарвские бегуны проведут конференцию, посвященную любительскому движению. Бегать и прыгать не будут. Вместо этого авторитетные специалисты от любительского и профессионального спорта поделятся опытом и знаниями.

Ведущий – Юрий Николаев.