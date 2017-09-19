Подробности из Нарвы
Бассейну вдвое больше - быть! Предприниматели о теледебатах. Культура объединяет. "Подробности из Нарвы" в 13:30.
- Увеличение бассейна в нарвском колледже Академии МВД: условия проектирования выданы, архитектурный конкурс объявлен.
- В Нарва-Йыесуу появится молодежный центр.
- Силламяэское общество защиты детей подарит на столетие Республики мюзикл.
- Владельцы спа-отеля "Ноорус" реновировали дом отдыха "Лийваранд" в Нарва-Йыэсуу.
- Специалисты из сферы развития предпринимательства об участниках теледебатов. Насколько сведущи в вопросах бизнеса потенциальные мэры Нарвы?
- Что дает богатство культурного многообразия? О празднике в колледже в преддверии Дня народов Эстонии.
Ведущая - Галина Шустрова.
Список музыки
Там нет комментариев. Будьте первым!