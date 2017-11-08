Подробности из Нарвы

Оппозиция городского собрания получила первый урок парламентаризма, причем не по закону, а по понятиям. Их просто не пустили в депутатские комиссии. Это наказание за плохое поведение перед выборами.

Во дворе Нарвского замка, в ходе строительных работ, вскрыли фундамент старой церкви. Руководство музея намерено фундамент сохранить, а дальнейшие раскопки могут привести к интересным находкам.

Департамент полиции и погранохраны призывает обновлять сертификаты ID-карт с умом. Новые сертификаты нужны далеко не всем, например ходить через границу и отмечать рецепты можно со старыми сертификатами.

Ведущий – Юрий Николаев.