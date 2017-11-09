Подробности из Нарвы
Хакатон гиперлокальных СМИ: есть ли проблемы и есть ли решения?
В Нарвском колледже Тартуского университета на следующей неделе пройдёт хакатон – марафон идей – для независимых СМИ. Он призван найти новые решения для гиперлокальных медиа.
С гостями Нарвской студии – членом правления креативного инкубатора Объект, организатором хакатона Антоном Осиповским и руководителем Prospekt-Media Татьяной Завьяловой – обсудим вызовы и проблемы локальных медиа, а также узнаем чем хакатон сможет помочь.
Ведущий – Михаил Комашко.
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