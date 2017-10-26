Подробности из Нарвы

Зачем Нарве общежития? Передача "1+2" в "Подробностях из Нарвы" в 13:30.

В городских общежитиях проживает около 2000 нарвитян. Нужны ли в 21 веке общежития как место постоянного проживания людей? Есть ли будущее у нарвских "общаг"?

Государство предлагает субсидии на постройку нового муниципального жилого фонда – почему Нарве это неинтересно? Нуждается ли город в отдельной политике предоставления муниципального жилья молодым семьям?

Отвечает руководитель ЦУ Нарва Линнаэламу Елена Пахомова. Передачу ведут Юрий Николаев и Светлана Чехова.