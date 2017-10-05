Подробности из Нарвы

Нарва перед лицом новой промышленной революции. "Есть повод!" в "Подробностях из Нарвы" в 13:30.

Организаторы нарвской Недели предпринимательства заявляют, что одной из их целей стала попытка привлечь молодежь к предпринимательству. Но знают ли они, что молодежи нужно? И есть ли место у Нарвы в современной экономике?

В гостях Нарвской студии – Антон Осиповский, член правления хаба "Объект", и юный нарвский "старт-апер" Егор Печорин.

Ведущий – Михаил Комашко.